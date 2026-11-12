Nagoya Railroad gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nagoya Railroad hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55.79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nagoya Railroad 23.07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 170.22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 167.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch