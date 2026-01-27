|
27.01.2026 18:33:39
Nagel und Kocher sehen EZB-Leitzinsen auf "angemessenem Niveau"
DOW JONES--Nach Einschätzung der Notenbankchefs von Deutschland und Österreich, Joachim Nagel und Martin Kocher, befinden sich die Leitzinsen im Euroraum derzeit auf einem angemessenen Niveau. "EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat gesagt, er sehe gegenwärtig keine guten Argumente für eine Zinsänderung in die eine oder andere Richtung", sagte Nagel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Dem kann ich nur zustimmen."
Die Attacken der Trump-Administration auf die US-Notenbank bezeichnete Nagel als "wirklich besorgniserregend". "Wenn man erlebt, wie die Unabhängigkeit der Fed torpediert wird, trifft einen das ins Mark", fügte der Bundesbankpräsident hinzu. Er halte Fed-Chef Jerome Powell für einen "hervorragenden Notenbanker".
Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Kocher warnte im Gespräch mit der FAZ, ein Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve könnte ähnlich katastrophale Folgen haben wie nach dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren, als die Vereinigten Staaten über zehn Jahre Inflationsraten von mehr als 5 Prozent gehabt hätten, weil man "aufgrund von politischem Einfluss auf die Geldpolitik zuerst nicht stark genug reagiert" habe.
Forderungen aus Deutschland, die Bundesbank solle ihre Goldvorräte aus den USA abziehen, erteilte Nagel eine Absage. "Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York weiterhin sicher aufbewahrt ist", sagte Nagel. "Das sind Währungsreserven mit einem besonderen Schutz."
