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03.11.2026 18:59:42
Nagel: EZB-Zinserhöhung im Dezember sehr wahrscheinlich notwendig
Von Hans Bentzien
DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hält eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember für sehr wahrscheinlich. Beim Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank begründete er das damit, dass sich der Inflationsausblick wegen der Entwicklung der Energiepreise verschlechtert habe. "Eine Zinserhöhung im Dezember ist aus heutiger Sicht... sehr wahrscheinlich", sagte er laut veröffentlichtem Redetext. Schon im Basis-Szenario der der September-Projektion der EZB sei ein weiterer Zinsschritt nach oben enthalten gewesen, und seitdem habe sich der Inflationsausblick verschlechtert.
"Wir nähern uns dem adversen Szenario der September-Projektion. Aus unserer Sicht ist es inzwischen sehr wahrscheinlich, dass der Inflationsdruck höher ausfällt als im September erwartet", sagte Nagel. Ausserdem könnten wiederholte Preisschübe bei Energie auch die Preise anderer Waren und Dienstleistungen stärker nach oben treiben. "Und sie können zunehmend auch auf die Lohnforderungen durchschlagen. Das würde wiederum die Preise nach oben treiben", erläuterte Nagel.
Dass die EZB ihren Leitzins nicht schon in der vergangenen Woche erhöht habe, begründete der Bundesbankpräsident damit, dass es bislang wenig Anzeichen für Zweitrundeneffekte gebe: "Die hohen Energiepreise übersetzen sich noch nicht in höhere Lohnforderungen, was zusätzlichen, breiten Preisauftrieb erzeugen würde", sagte er.
ESTR-Forwards preisen eine EZB-Zinsanhebung um 25 Basispunkte am 17. Dezember zu 69 Prozent ein. Bis Juni ist ein weiterer Zinsschritt dieser Grösse eingepreist.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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