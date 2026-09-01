Nagel: EZB-Entscheidung nächste Woche "relativ absehbar"

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Leitzinsanhebung beschliessen wird. "Der Ausblick für nächste Woche, was da geldpolitisch möglicherweise passiert, ist relativ absehbar", sagte er bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. ESTR-Forwards preisen eine Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte zu 98 Prozent ein.

Als "gute Nachricht" stelle Nagel heraus, dass die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) im August nur noch mit einer Jahresrate von 2,4 (Juli: 2,5) Prozent gestiegen seien. Derzeit seien damit noch keine sogenannten Zweitrundeneffekte zu sehen.

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September 01, 2026 10:22 ET (14:22 GMT)