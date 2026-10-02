Nagel: Deutsche Wirtschaft könnte 2026 um 1 Prozent wachsen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte nach Aussage von Bundesbankpräsident Joachim Nagel im laufenden Jahr stärker ausfallen als von der Bundesbank bisher offiziell prognostiziert. "Es könnte gut sein, dass wir im Jahresdurchschnitt ein reales Wirtschaftswachstum um 1 Prozent sehen werden", sagte er laut veröffentlichtem Redetext in Rostock. Nach drei Jahren Stillstand wäre das "ein kleines Ausrufezeichen".

Im Rahmen ihrer jüngsten gesamtwirtschaftlichen Prognose hatte die Bundesbank im Juni für 2026 ein Wachstum von 0,5 Prozent vorausgesagt. Die nächste dieser Prognosen steht im Dezember an.

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October 02, 2026 15:35 ET (19:35 GMT)