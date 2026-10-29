Nagase Brothers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nagase Brothers hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46.95 JPY, nach 53.33 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 17.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch