Nagarro SE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nagarro SE hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nagarro SE ein EPS von 0.660 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nagarro SE 252.4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 252.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch