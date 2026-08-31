Nagarro SE-Aktie: Was Analysten von Nagarro SE erwarten

Im vergangenen August haben 2 Experten die Aktie von Nagarro SE wie folgt eingeschätzt.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Nagarro SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nagarro SE auf 78,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 81,00 EUR 3,58 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 69,00 EUR -11,76 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch