Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
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31.08.2026 18:00:38
Nagarro SE-Aktie: Was Analysten von Nagarro SE erwarten
Im vergangenen August haben 2 Experten die Aktie von Nagarro SE wie folgt eingeschätzt.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Nagarro SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nagarro SE auf 78,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|81,00 EUR
|3,58
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|69,00 EUR
|-11,76
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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