Nagarjuna Fertilizers and Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals lud am 30.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch