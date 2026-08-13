Nagarjuna Agritech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nagarjuna Agritech gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.01 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.020 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 321.8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2001.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nagarjuna Agritech einen Umsatz von 15.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch