NAGAOKA INTERNATIONAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NAGAOKA INTERNATIONAL hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.16 JPY gegenüber 67.96 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 47.06 JPY, nach 138.90 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7.47 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch