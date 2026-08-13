NAGANO KEIKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NAGANO KEIKI hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 79.63 JPY, nach 54.83 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NAGANO KEIKI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch