NAGAILEBEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NAGAILEBEN hat am 01.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20.35 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.71 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.85 Prozent auf 3.94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 88.21 JPY. Im letzten Jahr hatte NAGAILEBEN einen Gewinn von 83.24 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17.21 Milliarden JPY gegenüber 16.98 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch