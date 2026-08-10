Nagahori: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nagahori äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nagahori ein EPS von -2.250 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nagahori mit einem Umsatz von insgesamt 6.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch