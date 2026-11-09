Nagahori: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nagahori veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch