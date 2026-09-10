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10.09.2026 06:37:00
Nadex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nadex hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Nadex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -15.610 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nadex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.57 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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