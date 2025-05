Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben

NEW YORK (awp international) - Das mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" (GTA) wird nicht - wie ursprünglich geplant - noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. "Grand Theft Auto VI wird nun am 26. Mai 2026 veröffentlicht", teilte der New Yorker Publisher Rockstar Games mit. Vorbörslich sorgte dies bei den Aktien von Take-Two Interactive für einen Kurseinbruch.

"Grand Theft Auto VI" (GTA VI) ist das offiziell angekündigte und mit Hochspannung erwartete nächste Spiel der Grand-Theft-Auto-Serie von Rockstar Games. Es ist der erste neue Teil seit GTA V (2013) und wird von Fans, Medien und der Branche als einer der grössten Blockbuster der Spielebranche überhaupt gehandelt.

"Wir bedauern aufrichtig, dass es später wird, als Sie erwartet haben", heisst es in der Mitteilung weiter. "Das Interesse und die Vorfreude auf ein neues Grand Theft Auto sind für unser gesamtes Team wirklich überwältigend. Wir möchten Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld danken, während wir daran arbeiten, das Spiel fertigzustellen."

GTA setzte Massstäbe

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen wie Jagen oder Theaterbesuchen. Die Handlung ist oft von satirischen und gesellschaftskritischen Elementen geprägt und wird durch filmreife Zwischensequenzen erzählt. Die Spielfiguren arbeiten sich meist in einer Verbrecherkarriere hoch.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia./chd/DP/jha