Nachi-Fujikoshi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nachi-Fujikoshi liess sich am 05.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nachi-Fujikoshi die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 148.42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nachi-Fujikoshi ein EPS von 78.47 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67.49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 58.31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch