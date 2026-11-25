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25.11.2026 10:00:03
Nachhaltigkeitsbericht von mobilezone mit Bestnote «Excellence» ausgezeichnet
|
mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): ESG
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 25. November 2026
mobilezone wurde beim Transparency Award ESG Reporting 2026 der EUPD Group als „Leading Company“ ausgezeichnet. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 erreichte dabei die höchste Bewertungsklasse „Excellence“. Besonders positiv bewertet wurden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berichterstattung sowie die Qualität der dargestellten Nachhaltigkeitsinformationen.
mobilezone entwickelt ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung kontinuierlich weiter, mit dem Ziel, ihre Aktivitäten und Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit für ihre Stakeholder transparent und nachvollziehbar darzustellen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurde dabei erstmals an den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ausgerichtet.
Cita Born, Senior Manager ESG bei mobilezone, sagt dazu: «Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestärkt uns darin, sowohl unsere Nachhaltigkeitsinitiativen als auch die transparente Berichterstattung über unsere Fortschritte kontinuierlich weiterzuentwickeln.»,
Die Auszeichnung wurde im Rahmen des ESG Summit der European Sustainability Week in Bonn überreicht.
Mit dem Transparency Award ESG Reporting würdigt die EUPD Group Unternehmen, die sich durch eine transparente und fundierte ESG-Berichterstattung auszeichnen. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des Transparency Evaluation Standard ESG Reporting (TESER) und umfasst die fünf Bereiche Transparency, Environmental, Social, Governance und Regulatory Landscape. Je nach Bewertungsergebnis werden die untersuchten Berichte den Kategorien «Development», «Advanced» oder «Excellence» zugeordnet.
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Über mobilezone
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2441484
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|
2441484 25.11.2026 CET/CEST
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