dormakaba Aktie 1179595 / CH0011795959
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05.08.2026 02:00:00
Nachhaltige Dämmtechnologien für umweltfreundlichere Gebäude
Im Wettlauf gegen den Klimawandel und zur Milderung seiner Folgen steht die gebaute Umwelt im Fokus. Gebäude sind für mehr als ein Drittel der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich, daher ist ihre Steigerung der Energieeffizienz entscheidend für die Reduzierung dieser Werte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!