Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’576 0.4%  SPI 20’551 0.5%  Dow 54’033 0.3%  DAX 26’376 0.9%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’538 0.5%  Gold 4’351 2.6%  Bitcoin 52’493 0.6%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 83.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
ETF des Monats August 2026: Nachhaltig anlegen und den Weltindex trotzdem hinter sich lassen
Cloudflare-Aktie springt hoch: Zweistelliges Wachstum und angehobener Ausblick
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie springt an
Suche...
ETF Sparplan

dormakaba Aktie 1179595 / CH0011795959

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 02:00:00

Nachhaltige Dämmtechnologien für umweltfreundlichere Gebäude

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu dormakaba Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten