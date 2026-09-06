Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
06.09.2026 07:00:00
Nachfolge Lufthansa Technik, Tarifgespräche Lufthansa/Ufo, Verhandlungsrunde Boeing/SPEEA
Lufthansa Technik, der Wiederaufnahme der Tarifgespräche zwischen Lufthansa und Ufo sowie den Erwartungen von Boeing und der Ingenieursgewerkschaft SPEEA vor der nächsten Verhandlungsrunde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Harald Gloy führt künftig Lufthansa Technik - Aktie positiv (Dow Jones)
|
04.09.26
|München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen (AWP)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Lufthansa-Aktie in Grün: Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof geschlossen (AWP)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Frankfurter Flughafen: Lufthansa schliesst Check-in-Schalter am Fernbahnhof (Spiegel Online)
|
03.09.26
|Kabinengewerkschaft Ufo und Lufthansa nehmen Gespräche wieder auf (Dow Jones)