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06.09.2026 07:00:00

Nachfolge Lufthansa Technik, Tarifgespräche Lufthansa/Ufo, Verhandlungsrunde Boeing/SPEEA

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Das wöchentliche airliners.de-[Personalmanagement-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der frühzeitigen Nachfolgeregelung an der Spitze von Lufthansa Technik, der Wiederaufnahme der Tarifgespräche zwischen Lufthansa und Ufo sowie den Erwartungen von Boeing und der Ingenieursgewerkschaft SPEEA vor der nächsten Verhandlungsrunde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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