NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.393 Pkt - Ruhiger Feiertagshandel

DOW JONES--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Pfingstmontag. Unternehmensmeldungen habe es keine gegeben, die Umsätze seien folglich recht niedrig gewesen, so der Teilnehmer.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.393 25.389 unv.

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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DJG/ros

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May 25, 2026 12:51 ET (16:51 GMT)