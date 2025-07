NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 24.459 Pkt - Bayer von Zulassung nicht bewegt

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Donnerstagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien nicht viel zu berichten gewusst. "Es wurde querbeet gehandelt, aber Nachrichten mit Kurspotenzial gab es keine. Daher zeigte sich auch keine Aktie auffällig", erläuterte der Marktteilnehmer.

So zeigten sich auch Bayer unauffällig. Der Konzern hatte zum Xetra-Schluss mitgeteilt, im Vereinigten Königreich die weltweit erste Zulassung für Elinzanetant erhalten zu haben. "Da gab es keine Kursreaktion", ergänzte der Händler. Auch die Allzeithochs an der Wall Street liessen Anleger kalt: "Der DAX hatte ja heute bereits vorgelegt, daher lösten die Rekorde in den USA kein Kaufinteresse mehr aus."

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.459 24.457 Unverändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

