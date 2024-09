NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 18.917 Pkt - SMA Solar mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen hat sich die Aktie von SMA Solar im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt. Das Unternehmen hat ein Restrukturierungs- und Transformationsprogramm beschlossen. Dieses habe eine Optimierung der Kostenstruktur, eine Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation, sowie eine strategische Repositionierung des Unternehmens am Markt zum Ziel. Damit einhergehend strebe der Vorstand die Realisierung von Kosteneinsparungen in Höhe von voraussichtlich 150 bis 200 Millionen Euro an. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt.

Unverändert zeigten sich die Papiere von Siemens Energy. Das Unternehmen bindet seinen CEO Christian Bruch bis 2030. Wie der Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, der seit 2020 im Amt ist, um fünf Jahre verlängert. Die ursprüngliche Laufzeit des Vertrags endet im April 2025.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.917 18.918 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2024 16:31 ET (20:31 GMT)