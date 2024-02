NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 17.430 Pkt - Munich Re mit Dividende gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Munich Re haben sich im nachbörslichen Handel am Montag mit Aufschlägen gezeigt. Die Aktionäre können sich über ein weiteres Aktienrückkaufprogramm und eine höhere Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr freuen. Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens zur Hauptversammlung 2025 eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarde Euro zurückkaufen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Zudem kündigte der Rückversicherer an, die Dividende für 2023 auf 15,00 Euro von 11,60 Euro je Aktie im Vorjahr zu erhöhen. Analysten waren von 12,49 Euro ausgegangen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent fester getaxt. Der Versicherer wird am Dienstagmorgen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vorlegen.

Die Papiere von Schaeffler zeigten sich wenig verändert. Der Autozulieferer baut mit einem neuen Automotive-Produktionsstandort die Produktion in den USA aus. Das Unternehmen investiert bis 2032 über 230 Millionen US-Dollar in den Bau des Produktionsstandorts sowie in den weiteren Ausbau des bestehenden Werks in Wooster, Ohio. Der Bau des neuen Standorts wird Mitte 2024 beginnen und soll planmässig im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

