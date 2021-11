NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.956 Pkt - B+S Banksysteme gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem eher unspektakulären Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend gesprochen. B+S Banksysteme wurden bei hohen Umsätzen 5 Prozent fester gestellt - Deutsche Rohstoff dagegen 0,7 Prozent schwächer. Einen Reim auf die Kursbewegungen vermochte sich der Marktteilnehmer jedoch nicht darauf zu machen: "Vielleicht wurden die beiden Werte heute Abend in einem Börsenbrief behandelt", so seine Vermutung.

Deutsche Telekom reagierten nicht auf die abermalige Prognoseanhebung der US-Tochter T-Mobile US. Auch Pferdewetten.de zeigten keine Regung nach einem gesenkten EBIT-Ausblick auf 2021 im Zuge des Einstiegs in das stationäre Sportwettengeschäft und einem schwachen Quartal. "Dieser Wert ist tot, da tut sich auch sonst nichts", so der Händler.

