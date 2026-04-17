WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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17.04.2026 22:36:39
NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht
DOW JONES--Zum Wochenausklang sind im nachbörslichen Handel die Aktien von Wacker Chemie gefragt. Wacker Chemie hat im ersten Quartal 2026 von vorgezogenen Kundenbestellungen angesichts des Iran-Kriegs profitiert und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das EBITDA liegt laut Wacker voraussichtlich bei etwa 173 Millionen Euro und damit übertraf Wacker Chemie die eigene Prognose von 140 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz belief sich auf rund 1,41 Milliarden Euro. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten und schwankender Auftragseingänge behält das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bei, erhöhte aber die Umsatzschätzung. Grund dafür ist, dass der Konzern höhere Rohstoff- und Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts an die Kunden weitergibt. Auf Tradegate klettert die Aktie um 2,9 Prozent.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.133 24.691 -2,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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22:36
|NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht (Dow Jones)
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19:18
|Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt (AWP)
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16.04.26
|XETRA-Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
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16.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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15.04.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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14.04.26
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10.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.04.26
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Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Verkaufen
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|09.04.26
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|18:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
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|UBS AG
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|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
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|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
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|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
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|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
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|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen schliessen mit kräftigen Gewinnen - teils neue Rekorde -- SMI und DAX gehen deutlich im Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag kräftig an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich schwächer.