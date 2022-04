NACHBÖRSE/XDAX -1,4% auf 13.907 Pkt - Adler Group brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der XDAX geriet mit den miserablen US-Vorlagen unter Druck. Bei den Einzelwerten stürzten Adler Group um 34 Prozent ab. Der Abschlussprüfer erteilt Adler für für den Konzernabschluss einen Disclaimer of Opinion, also einen Versagungsvermerk. Das heisst, dass der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.907 14.098 -1,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

