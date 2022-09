NACHBÖRSE/XDAX -1,4% auf 12.590 Pkt - Fed drückt Gesamtmarkt

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Abschlägen, wohingegen sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorarbeiten konnte. An der Wall Street tauchten die Indizes nach dem Fed-Zinsentscheid ins Minus ab. An den grössten Märkten in Fernost dominierten rote Vorzeichen.