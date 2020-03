NACHBÖRSE/XDAX -1,2% auf 9.050 Pkt - Talfahrt setzt sich fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag. Das Umsatzvolumen habe noch einmal zugenommen und sei extrem hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Nachrichten zu Einzelwerten habe es nicht gegeben, wären in diesem Umfeld jedoch auch untergegangen, ergänzte der Teilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

9.050 9.161 -1,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

