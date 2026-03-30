NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 22.446 Punkte - Knaus Tabbert schwächer

DOW JONES--Neuerliche Verluste an der Wall Street haben im nachbörslichen Handel am Montag die Kurse belastet.

Aktien von Knaus Tabbert wurden am Abend 1,7 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Hersteller von Wohnmobilen und -wagen seine Prognose für 2026 veröffentlicht hatte. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass sein Vorstand ein "umfangreiches Massnahmenpaket verabschiedet" habe, mit dem unter anderem die Kosten gesenkt, die Produktivität gesteigert und die Margen verbessert werden sollten.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.446 22.563 -0,5%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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March 30, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)