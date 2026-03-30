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Knaus Tabbert Aktie 57059284 / DE000A2YN504

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30.03.2026 22:30:51

NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 22.446 Punkte - Knaus Tabbert schwächer

Knaus Tabbert
12.64 EUR -0.16%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Neuerliche Verluste an der Wall Street haben im nachbörslichen Handel am Montag die Kurse belastet.

Aktien von Knaus Tabbert wurden am Abend 1,7 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Hersteller von Wohnmobilen und -wagen seine Prognose für 2026 veröffentlicht hatte. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass sein Vorstand ein "umfangreiches Massnahmenpaket verabschiedet" habe, mit dem unter anderem die Kosten gesenkt, die Produktivität gesteigert und die Margen verbessert werden sollten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.446 22.563 -0,5%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)

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