NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 12.084 Pkt - Commerzbank-Aktie mit Abgaben

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag in Grün. Der deutsche Markt präsentierte sich mit Schwankungen. Am US-Aktienmarkt hat sich mit unterschiedlichen Vorzeichen aus dem Handel verabschiedet. Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Dienstag nach zunächst schwachem Verlauf letztlich feste Tendenzen.