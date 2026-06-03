Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059
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03.06.2026 23:02:41
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.710 Pkt - Indexänderungen bewegen nicht
DOW JONES--Mit der Schwäche der Wall Street sind auch in Deutschland im nachbörslichen Handel am Mittwochabend die Kurse noch etwas gefallen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich jedoch kein Einzelwert auffällig. Dies galt auch für Commerzbank, die die Angaben der Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen will. Auch die umfangreichen Indexänderungen der DAX-Familie bewegten die betroffenen Aktien nicht. "Die Änderungen sind im Grossen und Ganzen so erwartet worden", so der Marktteilnehmer.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.710 24.796 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
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