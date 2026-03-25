NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 22.899 Punkte - Stratec nach Zahlen schwach

DOW JONES--Aixtron haben am Mittwoch nachbörslich etwas leichter tendiert. Nachdem die Aktie im Xetra-Handel einen Satz um fast 9 Prozent auf 36,57 Euro gemacht hatte, wurde sie bei Tradegate gegen 21.10 Uhr bei 36,24 Euro gesehen. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, ein neues Werk in Malaysia bauen zu wollen mit Investitionen 2026 und 2027 von insgesamt rund 40 Millionen Euro. Die erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 sollen keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr haben.

Für Stratec ging es um rund 4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte für 2025 vorläufige Zahlen am unteren Rand der eigenen Prognosen mitgeteilt, belastet durch Wertminderungen im Volumen von 10,5 Millionen Euro.

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XDAX* DAX Veränderung

21.08 Uhr 17.30 Uhr

22.899 22.957 -0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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March 25, 2026 16:16 ET (20:16 GMT)