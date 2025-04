NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 21.648 Pkt - Verluste noch leicht ausgebaut

DOW JONES--Die Kurse haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel ihre Abgaben noch leicht ausgebaut. Die Umsätze waren angesichts der schwachen Entwicklung an der Wall Street weiterhin sehr hoch, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Dort hatten die Indizes den grössten Tagesverlust seit gut fünf Jahren verzeichnet. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

21.648 21.717 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2025 16:36 ET (20:36 GMT)