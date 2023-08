NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 15.941 Pkt - Metro gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Minimale Gewinne in einem insgesamt nachgebenden nachbörslichen Geschäft hat die Aktie von Metro verbucht. Das Unternehmen hat im dritten Geschäftsquartal 2023 auch unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Damit hat der Düsseldorfer Grosshandelskonzern in zwei von drei Geschäftsquartalen einen Nettogewinn erzielt und so einen wichtigen Zwischenschritt in der geplanten Rückkehr zu Gewinn je Aktie und Dividende im laufenden Geschäftsjahr erreicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.941 15.996 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

