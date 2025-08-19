|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 22:27:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.369 Pkt - TAG Immobilien schwächer
DOW JONES--Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht belastet.
TAG Immobilien gaben am Abend um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung seiner 2031 fälligen Wandelschuldverschreibung angekündigt hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.369 24.423 -0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)
