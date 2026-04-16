Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.04.2026 22:53:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag stechen die Aktien von Drägerwerk positiv hervor. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt und sieht sich Drägerwerk auf gutem Weg zu den Jahreszielen. Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern kletterte deutlich auf 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingeknickt war. Auch der Auftragseingang legte nun zu. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 4,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.101 24.154 -0.2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 16:54 ET (20:54 GMT)
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
22:53
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht (Dow Jones)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15.04.26
|TecDAX aktuell: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
13.04.26
|TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
06.04.26
|TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.04.26