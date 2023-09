NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 15.358 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Freitag sind die Kurse leicht zurückgekommen, nachdem die US-Aktienmärkte ihre zeitweise kräftigen Gewinne abgegeben hatten. Der Streit in den USA um die Staatsausgaben und die schon ab Sonntag drohende Schliessung von Behörden und staatlichen Einrichtungen hatte die Stimmung an der Wall Street kippen lassen. Ansonsten war die Nachrichtenlage aber dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.358 15.387 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 16:28 ET (20:28 GMT)