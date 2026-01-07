SGT German Private Equity Aktie 22732552 / DE000A1MMEV4
07.01.2026 22:28:39
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.096 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse geringfügig nachgegeben. An der Wall Street war es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten.
Die Nachrichtenlage war erneut äusserst dünn. Unter den Nebenwerten wurden Payments Group etwa 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte. Auf die im November angekündigte Platzierung eigener Aktien will Payments Group nun verzichten.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.096 25.122 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)