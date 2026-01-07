Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.01.2026 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.096 Punkte

SGT German Private Equity
0.47 EUR 9.30%
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse geringfügig nachgegeben. An der Wall Street war es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten.

Die Nachrichtenlage war erneut äusserst dünn. Unter den Nebenwerten wurden Payments Group etwa 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte. Auf die im November angekündigte Platzierung eigener Aktien will Payments Group nun verzichten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.096 25.122 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

