SAP Aktie 42290 / US8030542042
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10.04.2026 22:32:43
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.778 Pkt - Elmos folgen US-Sektorwerten nach oben
DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend als "ziemlich ruhig" beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelunternehmen aufgeschlagen seien. Anleger hätten die Trends aus den USA ein wenig gespielt. Dort zeigten sich Halbleiterwerte mit KI-Fantasie erneut sehr fest, während Software-Titel mit KI-Sorgen veräussert wurden. Im Halbleitersektor wurden Elmos Semiconductor weitere 2 Prozent fester getaxt, nachdem sie bereits im Xetra-Handel hohe Aufschläge verbucht hatten. Unter den Software-Papieren zeigten sich SAP jedoch kaum verändert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.778 23.804 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)
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