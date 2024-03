NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 17.676 Pkt - Vitesco schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Gefolge der schwachen Wall Street haben die Aktienkurse am Dienstag im nachbörslichen Handel nochmals leicht nachgegeben. Die am Abend von der Deutschen Börse angekündigten Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bewegten die Kurse der betroffenen Aktien kaum. Nur Vitesco gaben mit minus 0,8 Prozent etwas deutlicher nach. Die Titel steigen vom MDAX in den SDAX ab.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

17.676 17.698 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

