NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.734 Pkt - Hypoport-Aktie gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Hypoport-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig nach oben. Der Finanzdienstleister hat sein Umsatzwachstum im dritten Quartal fortgesetzt. Der operative Gewinn legte überproportional zu. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz knapp 4 Prozent fester getaxt.

Die Titel von Evotec wurden dagegen 2 Prozent tiefer gestellt. Das geplante zusätzliche Listing in den USA nimmt Formen an. Wie das Biotechnologie-Unternehmen mitteilte, bietet es im Rahmen des Börsengangs bis zu 22 Millionen US-Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares - ADS) an, die 11 Millionen Stammaktien entsprechen.

Unverändert zeigte sich nachbörslich die Compleo-Aktie. Wie der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mitteilte, übernimmt er die Innogy E-Mobility Solutions GmbH von der Eon-Tochter Innogy. Der Kaufpreis beläuft sich den weiteren Angaben zufolge auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag und soll mit Compleo-Aktien sowie in bar beglichen werden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.734 15.757 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 16:25 ET (20:25 GMT)