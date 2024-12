NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 20.232 Punkte

DOW JONES--Im deutschen Nachbörsenhandel am Mittwoch sind mangels neuer Unternehmensnachrichten keine Sonderbewegungen bei Einzelwerten aufgefallen. In der Breite tat sich wenig, abzulesen am XDAX, der sich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs wenig verändert zeigte - auch wenn es im US-Aktienhandel nach dem Börsenschluss in Europa mit den Indizes noch leicht nach oben gegangen war.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

20.231,57 20.232,14 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 04, 2024 16:29 ET (21:29 GMT)