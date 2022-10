NACHBÖRSE/XDAX -0,02% auf 12.170 Pkt - Keine auffälligen Titel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien ist am Mittwochabend von gähnender Langeweile geprägt gewesen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es keine auffällige Aktie, es habe auch an handelbaren Nachrichten gemangelt. Auch am Gesamtmarkt passierte letztlich nichts.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.170 12.172 -0,02%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 16:34 ET (20:34 GMT)