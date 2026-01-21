Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 23:06:39

NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 24.869 Pkt - VW und Deutsche Börse gesucht

Volkswagen
10.00 EUR 5.26%
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel waren Volkswagen und Deutsche Börse nach Nachrichten am Mittwochabend gesucht. Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Dies führte der DAX-Konzern vor allem auf eine geringere Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung zurück. Auf Tradegate gewannen Volkswagen 3,2 Prozent.

Deutsche Börse legten um rund 1 Prozent zu, nachdem die Frankfurter am Abend gemeldet hatten, eine Einigung zur Übernahme von Allfunds erreicht zu haben. Im Rahmen des Angebots für die Fondsplattform Allfunds bietet der Börsenbetreiber demnach Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie einer Bardividende.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.869 24.560 +1,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 17:07 ET (22:07 GMT)

