NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.718 Pkt - Anleger in Kauflaune

DOW JONES--"Hier brennt die Hütte", hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien gesagt. Seit US-Präsident Donald Trump am Abend ein baldiges Ende des Irankrieges in Aussicht gestellt habe, kauften Anleger wie verrückt. Nachrichten zu einzelnen Werten gab es keine, sie hätten in diesem bullischen Umfeld wohl auch kaum eine Rolle gespielt, so der Marktakteur weiter.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.718 23.409 +1,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

