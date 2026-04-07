Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9250 0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’706 1.2%  Bitcoin 55’738 1.4%  Dollar 0.7976 0.0%  Öl 103.6 -5.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gerät XRP unter Druck? Das droht, wenn Ripples Treuhand-Token erschöpft sind
Kurszielsenkung lässt D-Wave Quantum-Aktie fallen - auch Aktien von IonQ & Co. im Minus
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Siemens Energy & Amazon AWS bauen strategische Cloud-Partnerschaft aus - Aktien im Blick
Almonty-Aktie trotzdem im Minus: Institutionelle wittern Chancen durch Wolfram-Knappheit
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.04.2026 22:36:40

NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich

Deutsche Lufthansa
7.35 EUR -4.55%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft mit der pakistanischen Initiative zur Verlängerung des US-Ultimatiums an den Iran, das am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ endet, erholt. So kletterten Lufthansa nachrichtenlos um 0,7 Prozent. "Die Aktien profitierten von der Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten", erläuterte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.226 22.922 +1,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten