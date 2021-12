NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 15.637 Pkt - Metro schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Erleichterung darüber, dass die Fed-Beschlüsse im erwarteten Rahmen ausgefallen waren, dominierte den nachbörslichen Handel am Mittwoch. In den USA führten Technologiewerte die Erholung an, die an den Tagen zuvor kräftig abverkauft worden waren. Unter den deutschen Aktien profitierten Infineon, die am Abend rund 3 Prozent höher notierten.

Metro-Aktien gaben derweil um 1,8 Prozent nach. Das Unternehmen zahlt für das abgelaufende Geschäftsjahr keine Dividende, nachdem es unter dem Strich einen Verlust geschrieben hat.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.637 15.476 +1,0%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

