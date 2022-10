NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 12.477 Pkt - Keine auffälligen Einzeltitel

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wieder auf rotem Terrain, konnte aber zu Handelsende noch ins Plus drehen. Der deutsche Leitindex musste seine anfänglichen Gewinne zunächst abgeben, konnte aber nach einem Ausflug auf tiefrotes Terrain wieder zulegen. Die US-Börsen verzeichneten Gewinne. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.